К госзакупкам не допустят компании с недостоверными сведениями о своей работе

Компании злоупотребляют 44-ФЗ и указывают недостоверную информацию об опыте работы. Чтобы этого избежать, депутаты предложили не допускать к торгам участников, которые раньше выигрывали тендеры благодаря ложной информации.

В Госдуму внесли законопроект, по которому победители с недостоверным данными об опыте работы не будут допущены к госзакупкам.

Авторы законопроекта считают, что компании злоупотребляют федеральным законом № 44-ФЗ и пытаются выигрывать тендеры с использованием недостоверной информации по опыту выполнения аналогичных работ.

При этом споры в судебных инстанциях об опыте работы после определения победителя торгов могут длиться несколько лет. Во многих случаях решений антимонопольного управления можно добиться только после исполнения контракта.

Ожидается, что законопроект сможет сократить число недобросовестных поставщиков, которые участвуют в закупках.