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Кадровые документы

Как в трудовом договоре с дистанционщиком указывать место работы

Дистанционные сотрудники работают по трудовому договору вне места нахождения работодателя и вне стационарного рабочего места, прямо или косвенно находящегося под контролем работодателя.

По норме ТК в трудовом договоре должно быть указано место работы. Для дистанционщиков исключения нет. То есть в их трудовом договоре место работы тоже должно быть указано.

Роструд в своем письме от 09.04.2024 № ПГ/05642-6-1 пояснил, что конкретизировать место работы надо до населенного пункта.

Таким образом, не надо указывать в договоре в качестве места работы домашний адрес сотрудника. Достаточно указать только город, в котором он живет и работает.

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