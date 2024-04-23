Как в трудовом договоре с дистанционщиком указывать место работы

Дистанционные сотрудники работают по трудовому договору вне места нахождения работодателя и вне стационарного рабочего места, прямо или косвенно находящегося под контролем работодателя.

По норме ТК в трудовом договоре должно быть указано место работы. Для дистанционщиков исключения нет. То есть в их трудовом договоре место работы тоже должно быть указано.

Роструд в своем письме от 09.04.2024 № ПГ/05642-6-1 пояснил, что конкретизировать место работы надо до населенного пункта.

Таким образом, не надо указывать в договоре в качестве места работы домашний адрес сотрудника. Достаточно указать только город, в котором он живет и работает.

Разберитесь в основах и частных случаях трудового законодательства на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С».

Вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, оформлять все виды рабочего времени, отпуска и пособия, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП.

Сейчас купить курс можно по выгодной цене за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.

Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.