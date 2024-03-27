Для пособников финансовых мошенников могут ввести отдельную статью в УК

Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что мошенники стали чаще вовлекать в свои схемы молодых людей в качестве «дропов» - подставных лиц.

По словам Курьянова, злоумышленникам нужны банковские карты, электронные кошельки и другие счета «дропов».

Идет проработка предложений по выделению в Уголовном кодексе «дропперства» как самостоятельного состава преступления.

Сейчас «дропов» привлекают к ответственности в основном по ст. 172 УК — незаконная банковская деятельность. Ответственность также предусмотрена ст. 187 УК — неправомерный оборот средств платежей — и 159 — мошенничество.

Банки применяют меры заградительного характера. Например, отказывают в проведении операции, когда видят ее сомнительный характер или непрозрачность деятельности клиента.

Даже если «дроп» избежит уголовного наказания, его дальнейшие отношения с кредитно-финансовой системой станут проблематичными.

Также Курьянов отметил, что последнее время получила распространение схема незаконного потребительского кредитования под видом возвратного лизинга.

Росфинмониторингом совместно с Банком России выработаны подходы к выявлению финансовых пирамид и нелегальных кредиторов с использованием инструментов финансового мониторинга, — заверил он.

Об этом чиновник рассказал в интервью АиФ.