За юридическими услугами может скрываться обычная переписка с ведомствами

Полицейские в Удмуртии задержали руководителя юридической фирмы, подозреваемого в мошенничестве под предлогом оказания юридических услуг.

Установлено, что задержанный 45-летний руководитель юридической фирмы с помощью рекламы в интернете предлагал всем желающим широкий спектр юридических услуг. В офисе фирмы с клиентами заключал договоры, обещая гарантированное решение любых проблем. В зависимости от требований клиента оценивал свою работу в сумму от 7000 до 600 000 рублей.

Получив денежные средства, он создавал видимость работы путем ведения переписки с различными ведомствами, а спустя некоторое время переставал выходить на связь. В итоге необходимые людям услуги не оказывались.

По версии следствия, на его счету как минимум 6 фактов противоправной деятельности. Общий ущерб составил 1 300 000 рублей.

В офисе организации полицейские провели обыски. Изъята оргтехника, электронные носители информации, банковские карты, денежные средства, документация и другие предметы.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщает МВД.