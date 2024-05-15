Физлицам до 2 мая нужно сдать уведомления о КИК

Если не представить уведомление о контролируемой иностранной компании, придется заплатить штраф в размере 500 000 рублей.

Физические лица должны представить в ФНС уведомления о контролируемых иностранных компаниях за 2023 год. Срок истекает 2 мая 2024 года включительно.

«За непредставление уведомления о КИК на налогоплательщика налагается штраф в размере 500 тыс. рублей», — сказано на сайте налоговой.

Если у контролируемой иностранной компании есть основания для освобождения от налога на прибыль, то подтверждающие документы также нужно сдать до 2 мая. Исключение сделано для КИК, образованных по законам стран ЕАЭС: такие организации должны постоянно находиться в государстве-участнике члена Евразийского экономического союза.

Для иностранных компаний, у которых нет подобных льгот, потребуется представить отчеты о размере прибыли или убытка компании. Сделать это нужно обязательно, даже если размер прибыли КИК позволяет не платить налог с прибыли.