Суд начал принудительную ликвидацию банка «Стрела»

В ходе ликвидации вкладчики и кредиторы получат свои средства. Процедуру будет проводить Агентство по страхованию вкладов.

26 апреля Арбитражный суд Москвы ввел процедуру принудительной ликвидации АО «Банк Стрела», у которого 22 марта Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций.

Ликвидатором назначили государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

«Решение о принудительной ликвидации принимается, когда банк, у которого была отозвана лицензия, не имеет признаков банкротства, то есть способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и обязанности по уплате обязательных платежей», — сказано в телеграм-канале АСВ.

У банка «Стрела» отозвали лицензию из-за того, что кредитная организация нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, не соблюдала требования Центробанка в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Недавно мы писали, что в 2024 году могут уйти с рынка 15 банков.