Принят закон о целевом обучении, который прямо затрагивает работодателей

С 1 мая 2024 года вступили в силу изменения в федеральный закон «Об образовании в РФ», которые инициировала зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.

Согласно закону от 14.04.2023 № 124-ФЗ, процедура целевого обучения станет более прозрачной. В частности, все заявки на него будут носить публичный характер. Каждый поступающий сможет найти сведения о мерах поддержки в период обучения, а также о работодателе, с которым потом будет заключен трудовой договор.

«Главное в системе целевого обучения — создать условия, чтобы будущий специалист после обучения пришел на работу, к которой его готовили. А для этого должен быть другой уровень ответственности и работодателя, и региональных властей, и самого студента. Важно, чтобы студент-целевик понимал: ему гарантированы место работы, достойная заработная плата, жилье и другие социальные гарантии от работодателя и региона. А региональные власти были уверены, что вложенные средства не потрачены впустую и человек, заключивший договор о целевом обучении, вернется работать в свой регион. Тогда и проблема обеспеченности кадрами там, где это необходимо, особенно в сфере здравоохранения и образования, будет решена», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

С 1 мая 2024 года заказчик целевого обучения размещает свои предложения на платформе «Работа в России». Сроки размещения, формы такого предложения, перечень требований, которые заказчики могут предъявлять кандидатам, будут утверждены подзаконными актами.

Цифровая платформа дает возможность видеть все предложения в целом по стране и выбрать любой регион для прохождения целевого обучения.

Благодаря целевому обучению после выпуска школьника его семья сможет зайти на единый портал и увидеть предложения, в том числе от таких крупных работодателей, как Росатом, Ростех, Газпром, Роснефть и от региональных производителей.

По мнению главы Минобрнауки Валерия Фалькова, новый механизм целевого приема позволит ответить на вызовы, которые стоят перед рынком труда.

Более 70% выпускников вузов, завершивших обучение в университете на основании целевого направления, трудоустроены по итогам 2022 года. В целом в 2022 г. более 34 тыс. человек закончили обучение на основании целевого направления.

С 1 мая 2024 года информация о наличии у абитуриента права на прием в пределах целевой квоты будет передаваться на суперсервис «Поступление в вуз онлайн» из платформы «Работа в России». Это делает возможным автоматическую передачу информации и исключает для абитуриента необходимость прикрепления сканов подтверждающих документов.

Также с 1 мая 2024 договор о целевом обучении будет заключаться после зачисления абитуриента и до начала учебного года.

При приеме в рамках целевой квоты на программы бакалавриата и специалитета абитуриент сможет подать заявление в один вуз на одну образовательную программу. Гражданин вправе заключить договор только с одним заказчиком целевого обучения.