🙇 Бухгалтеры разошлись во мнениях по заполнению ТОРГ-12

В товарной накладной ТОРГ-12 со стороны продавца предусмотрены подписи сотрудников по строкам «Главный бухгалтер», «Отпуск груза разрешил», «Отпуск груза произвел». Но иногда по какой-то из этих строк нет либо расшифровки подписи, либо подписи вообще.

Фрагмент бланка ТОРГ-12

Насколько это критично, обсуждают наши читатели, комментируя пост бухгалтера на «Клерке».

Одни считают, что отсутствие подписи главбуха на ТОРГ-12 – это халатность и непрофессионализм с ее стороны.

Друге парируют – оставьте в покое главбуха, она к отгрузке товаров непричастна.

А у вас в компании главбух подписывает ТОРГ-12? Анонимный опрос Да, лично подписывает За главбуха подписывает другой уполномоченный на это человек Нет, эту строку ТОРГ-12 оставляем пустой У нас ЭДО и все подписи электронные Мы не делаем ТОРГ-12 Проголосовали 2 человека

Ранее наши читатели вели другой спор про ТОРГ-12 – как печатать бланк накладной, если он не вмещается на один лист А4. Как показал опрос, большинство не заморачиваются – пускают на принтер и будь что будет.