🙇 Бухгалтеры разошлись во мнениях по заполнению ТОРГ-12

Насколько это критично, обсуждают наши читатели, комментируя пост бухгалтера на «Клерке».
Одни считают, что отсутствие подписи главбуха на ТОРГ-12 – это халатность и непрофессионализм с ее стороны.
Друге парируют – оставьте в покое главбуха, она к отгрузке товаров непричастна.
А у вас в компании главбух подписывает ТОРГ-12?
Анонимный опрос
Ранее наши читатели вели другой спор про ТОРГ-12 – как печатать бланк накладной, если он не вмещается на один лист А4. Как показал опрос, большинство не заморачиваются – пускают на принтер и будь что будет.
Начать дискуссию