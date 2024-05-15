❗ Сегодня последний день сдачи уведомлений о КИК

Физические лица должны представить в ФНС уведомления о контролируемых иностранных компаниях за 2023 год. Срок истекает сегодня 2 мая.
«За непредставление уведомления о КИК на налогоплательщика налагается штраф в размере 500 тыс. рублей», — сказано на сайте налоговой.
Если у контролируемой инофирмы есть основания для освобождения от налога на прибыль, то подтверждающие документы также нужно сдать до 2 мая. Исключение сделано для КИК, образованных по законам стран ЕАЭС. Такие организации должны постоянно находиться в государстве-участнике члена Евразийского экономического союза.
Для иностранных компаний, у которых нет подобных льгот, потребуется представить отчеты о размере прибыли или убытка компании. Сделать это нужно обязательно — даже если размер прибыли КИК позволяет не платить налог с прибыли.
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