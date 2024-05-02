📖 Вкладыш не обязательно именно пришивать к трудовой книжке

Вкладыш недействителен без трудовой книжки. Но сшивать эти два документа не обязательно.

Правила ведения бумажных трудовых книжек утверждены приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.

По нему вкладыш дополняет трудовую книжку. Он может быть как вшит, так и другим способом дополнен в трудовую книжку, поясняет Роструд.

Ранее Роструд рекомендовал вшить вкладыш при помощи иголки и плотной нитки в конец трудовой книжки, так как это сохраняет единство всех записей.

Напомним, в старых правилах — по постановлению правительства от 16.04.2003 № 225 — вкладыш должен был именно вшиваться в трудовую книжку. Сейчас норму про шитье убрали.

На практике некоторые кадровики продолжают вшивать вкладыш. А как этот вопрос решают в вашей компании? Приглашаем принять участие в опросе.

Как вы соединяете бумажную трудовую книжку и вкладыш? Анонимный опрос Никак. Просто кладем вкладыш внутрь трудовой. Во время хранения у нас он никуда оттуда не денется. А после увольнения – не наша забота Вшиваем вкладыш в трудовую книжку, чтобы он точно не потерялся У нас все сотрудники на ЭТК. Ни бумажных трудовых, ни вкладышей в них нет У нас есть сотрудники с бумажными трудовыми, но вкладыши пока никому не заводили Проголосовали 10 человек

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