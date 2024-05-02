📖 Вкладыш не обязательно именно пришивать к трудовой книжке

Правила ведения бумажных трудовых книжек утверждены приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.
По нему вкладыш дополняет трудовую книжку. Он может быть как вшит, так и другим способом дополнен в трудовую книжку, поясняет Роструд.
Ранее Роструд рекомендовал вшить вкладыш при помощи иголки и плотной нитки в конец трудовой книжки, так как это сохраняет единство всех записей.
Напомним, в старых правилах — по постановлению правительства от 16.04.2003 № 225 — вкладыш должен был именно вшиваться в трудовую книжку. Сейчас норму про шитье убрали.
На практике некоторые кадровики продолжают вшивать вкладыш. А как этот вопрос решают в вашей компании? Приглашаем принять участие в опросе.
Как вы соединяете бумажную трудовую книжку и вкладыш?
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Комментарии5
подумать только - целым Правительством (!) сидят и думают, Постановления выносят: .... шить или не шить!
Прям по Гамлету почти что!
Во заняться то нечем! Во производительность прёт!
раньше вкладыши были с коркой из картона. Сейчас - из дермантина. Его фиг проколешь иглой. Не сшиваю.
степлером его, степлером)))
да прострелите его из строительного пиШталета!