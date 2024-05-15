Росфинмониторинг начал внимательно следить за доверенностями на банковские счета

Мошенники просят подставных лиц через доверенности открывать счета в банке, чтобы через них выводить похищенные средства. Нотариусы передают информацию о сомнительных операциях в Росфинмониторинг.

С конца 2023 года нотариусы нашли больше 2 тыс. подозрительных доверенностей на открытие банковских счетов. Росфинмониторинг с весны 2021 года пользуется этими данными, когда выявляет тех, кто продает свои карты для отмывания и кражи денежных средств.

К подозрительным документам относят доверенности, выданные третьим лицам на открытие счета в банке от имени клиента. В основном такой схемой пользуются молодые люди в возрасте до 30 лет, которых используют в качестве «дропов» — подставных физлиц в процессе отмывания нелегального дохода. Об этом пишет РБК.

«Коллеги нам предоставляют информацию о доверенностях, которые выдаются на открытие счетов, когда они видят определенную систематику, аномальную активность вот этих организаторов теневых схем, которые получают доверенности для открытия счетов в виде электронных средств платежа и так далее», — сказал начальник управления Росфинмониторинга Александр Курьянов.

Дропы открывают банковские счета не для личного использования, а для передачи их мошенникам, которые выводят на них похищенные у клиентов банков средства. Такие p2p-переводы стали основным каналом обналичивания: в 2023 году на него пришлось 76% всего объема сомнительных операций, или 44,9 млрд рублей.

Всего в 2023 году нотариусы оформили 6,4 млн доверенностей, 64% из которых относятся к категории «прочие». Они не касаются операций с недвижимостью или автомобилями.