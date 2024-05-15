Депутат хочет отправить тунеядцев в трудовые лагеря

На собрании законодательной думы Томской области депутат предложила организовать трудовые лагеря для тех, кто не хочет работать.

Депутат томской думы от «Единой России» Екатерина Собканюк предложила создать трудовые лагеря для тунеядцев. Однако такая идея вызвала смех у участников собрания законодательной думы Томской области.

«Люди, о которых вы говорите, идут к вам в Фонд занятости, безусловно, получают пособие по безработице. Как вы считаете, может, рассмотреть вообще-то вопрос сегодня каких-то трудовых лагерей? Ведь это же все было… Коллеги, ну почему вы смеетесь? Если на стройке нет бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков не хватает», — заявила Екатерина Собканюк.

Также она добавила, что люди, которые просто не хотят работать — это «тунеядцы, черви на нашем теле».

После распада Советского Союза отменили наказание за тунеядство, но в апреле 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко принял декрет, по которому тунеядцы и постоянно проживающие в стране иностранцы и лица без гражданства должны каждый год платить сбор в размере 20 базовых величин.

В мае 2016 года в Минтруде обсуждали вопрос введения в России «налога на тунеядство».