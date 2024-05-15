Депутат хочет отправить тунеядцев в трудовые лагеря

Депутат томской думы от «Единой России» Екатерина Собканюк предложила создать трудовые лагеря для тунеядцев. Однако такая идея вызвала смех у участников собрания законодательной думы Томской области.
«Люди, о которых вы говорите, идут к вам в Фонд занятости, безусловно, получают пособие по безработице. Как вы считаете, может, рассмотреть вообще-то вопрос сегодня каких-то трудовых лагерей? Ведь это же все было… Коллеги, ну почему вы смеетесь? Если на стройке нет бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков не хватает», — заявила Екатерина Собканюк.
Также она добавила, что люди, которые просто не хотят работать — это «тунеядцы, черви на нашем теле».
После распада Советского Союза отменили наказание за тунеядство, но в апреле 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко принял декрет, по которому тунеядцы и постоянно проживающие в стране иностранцы и лица без гражданства должны каждый год платить сбор в размере 20 базовых величин.
В мае 2016 года в Минтруде обсуждали вопрос введения в России «налога на тунеядство».
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