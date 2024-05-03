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Отпуска

🌴 Из-за отпуска без содержания меняется рабочий год для основного отпуска

Стаж для отпуска считают не по календарным годам, а по рабочим. И в этот стаж не входят отпуска без содержания, превышающие 14 дней в год.

Год в данном случае – тоже рабочий.

Разъяснение дает Роструд в письме от 10.04.2024 № ПГ/05862-6-1.

Рабочий год составляет 12 полных месяцев и в отличие от календарного года исчисляется не с 1 января, а со дня поступления сотрудника на работу к конкретному работодателю.

Если в течение рабочего года сотрудник брал отпуск без содержания на много дней, то при расчете стажа, дающего право на отпуск, не учитываются календарные дни начиная с 15-го дня.

Пример

Сотрудник устроился на работу 2 августа 2021 года. Он брал отпуск без содержания 4 дня в ноябре 2023 года и 12 дней в феврале 2024 года.

Очередной рабочий год – с 02.08.2023 по 01.08.2024. В этот период сотрудник взял 16 дней отпуска без сохранения зарплаты.

  • Значит, окончание рабочего года работника отодвигается на 2 календарных дня (16 – 14 = 2).

  • Таким образом, рабочий год будет с 02.08.2023 по 03.08.2024.

Следующий рабочий год – с 04.08.2024 по 03.08.2025 (при условии, что больше не будет отпусков без содержания более 14 дней).

Имейте в виду, что отпуск без сохранения зарплаты уменьшает стаж для отпуска, а не сам отпуск. Дата окончания рабочего года сдвигается, но сам отпуск остается прежним – 28 календарных дней.

Как отпуск без содержания влияет на ежегодный отпуск, мы подробно разбирали здесь.

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