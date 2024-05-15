Решение ВС: заказчик имеет право расторгнуть бессрочный госконтракт

В случае изменений в законодательстве госзаказчик вправе расторгнуть даже бессрочный контракт с исполнителем.

Верховный суд принял сторону Минтранса Краснодарского края в споре с индивидуальным предпринимателем Романом Ильиным о расторжении бессрочного государственного контракта. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

В 2015 году Минтранс заключил бессрочные договоры с ИП Романом Ильиным на эвакуацию и хранение транспортных средств. В 2019 году в региональный закон внесли изменения, по которым такие соглашения могут быть заключены не более чем на 5 лет. Госзаказчик предложил пересмотреть условия сотрудничества и расторгнуть договор, но ИП не согласился.

Арбитражные суды принимали решение в пользу ИП, поскольку закон обратной силы не имеет, а истец пропустил трехлетний срок исковой давности. Однако Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций, которые не обратили внимание на существенные изменения обстоятельств для расторжения соглашения.

Согласно ст. 451 ГК, перемены в законах позволяют изменить или расторгнуть даже бессрочный договор. Кроме того, министерства обязаны соблюдать требования антимонопольной службы, которая считает нарушением бессрочные контракты в сфере транспорта.

«Отсутствие в специальных нормативных актах указания на возможность немотивированного одностороннего отказа от исполнения договора не означает, что такого права у заказчика не имеется», — сказано в определении ВС.

Дело направили на новое рассмотрение с учетом позиции Верховного суда.