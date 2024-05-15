Бывший руководитель банка в особо крупном размере нажился на своем же банке

Следователи УМВД по Ивановской области направили в суд материалы уголовного дела о мошенничестве с заведомо невозвратными кредитными договорами в отношении бывшего главы банка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что бывший руководитель АО «Кранбанк», используя служебное положение, создал организованную группу, участниками которой были его подчиненные и лица, не являющиеся сотрудниками банка.

Фигуранты заключали заведомо невозвратные кредитные договоры с физлицами под залог якобы приобретенного ими оборудования. Фактически оборудование отсутствовало и в залог банка никогда не передавалось. Похищенными денежными средствами участники орггруппы распорядились по своему усмотрению.

Таким образом членами преступной группы было совершено хищение денежных средств указанного банка в сумме 30 млн рублей.

Кроме того, бывший руководитель Кранбанка от имени банка заключил фиктивные предварительные договоры аренды и субаренды недвижимого имущества. Они содержали недостоверные сведения о факте аренды или субаренды помещений.

На расчетные счета лиц, формально выступающих в качестве арендодателя или субарендодателя, шли невозвратные предварительные платежи в особо крупных размерах. В действительности указанные лица не имели каких-либо законных прав в отношении имущества, сдаваемого в аренду или субаренду. Денежными средствами, являющимися обеспечительными платежами, в общей сумме 81 млн рублей бывший руководитель банка распорядился в личных корыстных целях.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Оно расследовано, его материалы с обвинительным заключением направлены в суд, сообщило МВД.