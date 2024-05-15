Бухгалтера могут уволить за разглашение информации о зарплате своих коллег

Кто в компании обрабатывает персональные данные сотрудников, тот и несет ответственность за их разглашение.

Минтруд спросили, можно ли привлечь к дисциплинарной ответственности, в том числе уволить, сотрудника, который рассказывает всем, сколько зарабатывают его коллеги.

Минтруд в письме от 11.03.2024 № 14-6/ООГ-1418 разъяснил, что работодатель должен защищать персональные данные работников от неправомерного их использования или утраты.

Лица, виновные в нарушении законов в области персональных данных при обработке персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности. Кроме того, есть гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

Таким образом, к дисциплинарной ответственности за разглашение персональных данных можно привлечь работника, на которого возложены обязанности по обработке этих данных.