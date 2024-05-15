Услуги застройщиков не облагаются НДС

Об этом сообщает Минфин в письме от 21.11.2023 № 03-03-06/1/111251.
Что касается налога на прибыль, то доходы от деятельности в рамках 214-ФЗ – это целевое финансирование. Застройщик должен вести раздельный учет.
К целевому финансированию также относятся средства дольщиков, которые они размещают на счетах эскроу.
Расходы организации-застройщика, которые должны быть в дальнейшем возмещены за счет этих средств, учитывают раздельно как произведенные в рамках целевого финансирования.
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