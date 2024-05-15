Услуги застройщиков не облагаются НДС

Застройщики не платят НДС за услуги по договору участия в долевом строительстве, заключенному в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 21.11.2023 № 03-03-06/1/111251.

Что касается налога на прибыль, то доходы от деятельности в рамках 214-ФЗ – это целевое финансирование. Застройщик должен вести раздельный учет.

К целевому финансированию также относятся средства дольщиков, которые они размещают на счетах эскроу.

Расходы организации-застройщика, которые должны быть в дальнейшем возмещены за счет этих средств, учитывают раздельно как произведенные в рамках целевого финансирования.

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