Банкам запретили беспокоить наследников застрахованного должника

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции решил, что банки должны сами получать страховку по кредиту, если должник умер. Взыскивать задолженность с наследников и выставлять им какие-либо счета запрещено.

Зачастую кредитные организации забывают о наличии страховки у своих заемщиков и обращаются напрямую к родственникам, которые унаследовали долги. Суд напомнил, что задача страховых компаний в случае несчастья — компенсировать убытки. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на обзор судебной практики.

«При оценке действий банка с точки зрения добросовестности следовало принять во внимание, что его отказ от права на получение страхового возмещения в связи со смертью заемщика по заключенному договору страхования влечет причинение убытков наследникам заемщика, принявшим наследство, поскольку на них возлагается неисполненная наследодателем обязанность по кредитному договору», — сказано в обзоре.

Больше всего вопросов возникает к банкам, которые страхуют клиентов в собственных дочерних подразделениях: у организаций есть доступ к страховым полисам, но они все равно обращаются к наследникам для погашения долга.

Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект, который обяжет нотариусов сообщать доверителям о долгах родственников перед тем, как они вступят в наследство.