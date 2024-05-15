Какие проверки грозят работодателям в 2024-2025 годах

В 2025 году Роструд создаст общедоступный реестр компаний, у которых нашли факты нелегальной занятости. Кроме того, прокуратура будет вести постоянный мониторинг работодателей и реагировать на жалобы сотрудников в интернете.

Гражданский кодекс разрешает физлицам заключать договоры с компаниями, чтобы разово оказывать услуги или выполнять работу. Если работодатель привлекает таких специалистов систематически, то они должны быть зарегистрированы в качестве самозанятых или ИП.

Роструд выступает против того, чтобы вместо трудовых договоров сотрудников оформляли по ГПХ, поскольку это лишает граждан социальных гарантий. Сейчас самозанятые не могут получать пособие по временной нетрудоспособности, а также у них нет отчислений для формирования будущей страховой пенсии.

С 1 января 2025 года Роструд начнет вести общедоступный реестр работодателей, у которых выявили факты нелегальной занятости. Под нелегальной занятостью понимается нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений. Об этом сказано в Федеральном законе от 12.12.2023 № 565-ФЗ.

Дополнительное внимание работодателям будут оказывать ипредставители прокуратуры, которые в 2024 году будут тщательно следить за соблюдением трудовых прав. Прежде всего, это касается стратегических и градообразующих предприятий, а также организаций, которые принимают на работу сотрудников социально незащищенных категорий населения: пенсионеров, одиноких родителей, инвалидов и молодежь.

Прокуратура будет постоянно собирать и анализировать информацию из интернета и СМИ о трудовых отношениях в компаниях. Проверку могут начать на основании комментариев о работодателях.

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