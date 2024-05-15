₽ Заказать рекламу
Кадровые документы

Как в трудовую книжку внести запись о совместительстве после увольнения с основной работы

Запись о приеме на работу по совместительству делает основной работодатель. Но зачастую так бывает, что запись о совместительстве не делали, а сотрудник уже уволен и на второй работе стал основным.

Как это внести в трудовую, рассказал Роструд.

В трудовой книжке после записи об увольнении с основного места работы в виде заголовка указывается наименование организации, а затем вносится запись о принятии на работу со дня начала работы у конкретного работодателя. При этом надо указать период работы в качестве совместителя.

Пример: Назначен на такую-то должность, с такого-то по такое-то число работал в качестве совместителя.

Ранее Минтруд в письме от 11.07.2023 № 14-6/ООГ-4614 сообщал, что если уже нет основного работодателя, то для внесения записи надо обратиться к работодателю, у которого была работа по совместительству.

Записи о приеме на работу по совместительству, переводе и увольнении могут вноситься в трудовую книжку как в хронологическом порядке, так и блоками — одновременно о приеме и увольнении уже после увольнения.

Разберитесь в основах трудового законодательства на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С».

Вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, оформлять все виды рабочего времени, отпуска и пособия, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП.

Сейчас купить курс можно по выгодной цене за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.

Начать дискуссию

Маркетплейсы

Селлеры маркетплейсов не допускают повторных нарушений с маркировкой товаров

ЦРПТ подтвердил 92% жалоб на нарушения требований маркировки. В 40% случаев маркетплейсы выписали селлерам штрафы, а также провели работу с поставщиками, чтобы не допустить повторных нарушений.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталия Лукина
HR

У «Клерка» новый телеграм-канал для HR-специалистов. О карьере без купюр

«Клерк» запустил telegram-канал с обсуждением трендов и тенденций в найме. Пригодится начинающим и опытным рекрутерам, а также всем, кто хочет работать в этой сфере. Подписывайтесь!

У «Клерка» новый телеграм-канал для HR-специалистов. О карьере без купюр
22
Клерк Бизнес
Маркетинг

Как сделать пользователей «Клерка» вашими покупателями за 2 месяца: продвижение компании с нуля. Акция только до конца мая!

«Клерк» — это профессиональное комьюнити бухгалтеров, финансистов и предпринимателей, которому уже 22 года! У нас большой опыт по продвижению компаний сегментов b2b и b2c, мы поможем рассказать о вашем бизнесе, услугах, сервисах и мероприятиях при помощи одного из самых эффективных инструментов — блога компании.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Маркировка товаров

Бюджет получил 800 млрд рублей от маркировки товаров

Блокировка нелегальных товаров на кассах в магазинах повлияла на обеление рынка. Поставщики стали работать в правовом поле и не поставлять в торговые сети просрочку и фальсификат.

Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

У ФНС нет права вмешиваться в хозяйственную деятельность участников экономических отношений

По результатам камеральной проверки декларации по НДС за 1й кв. 2022 года ИФНС составила акт и вынесла решение о привлечении общества к ответственности за умышленную неуплату НДС (штраф 18 тыс. руб.). Тем же решением было предложено уплатить недоимку по налогу в сумме 49.5 тыс. рублей, пени по нему 3 тыс. руб.

Бесплатно с Налоговый учет

Что такое КПП в реквизитах организации в 2024 году: расшифровка

Разбираем, что означает КПП в реквизитах компании, как расшифровывается и что значит каждая цифра кода. Также рассмотрим, кому присваивают КПП и в каких документах его указывают.

Что такое КПП в реквизитах организации в 2024 году: расшифровка

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Самозанятые

Налог на профдоход самозанятые могут платить двумя способами. В том числе как ЕНП

Плательщики налога на профессиональный доход могут выбрать способ уплаты: через ЕНП или приложение «Мой налог» (на КБК НПД).

2
Моё дело
Управленческий учет

От дебета к EBITDA: как главному бухгалтеру стать финдиром

Главбух — не финальная точка карьерной лестницы: можно шагать и выше. Рассказываем, почему финансовый директор — это логичный карьерный рост для главного бухгалтера, и в чём нужно разобраться главбуху, чтобы стать финдиром.

От дебета к EBITDA: как главному бухгалтеру стать финдиром
Наталия Лукина
Обзор судебной практики

Чем грозит бардак на рабочем месте. Судебная практика

Оказывается беспорядок на рабочем месте чреват не только потерей нужного документа, но и лишением премии. Нашла интересное судебное решение.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

При импорте товаров из стран ЕАЭС через агентов вычет по НДС применяет принципал

При ввозе товаров в РФ из стран ЕАЭС на основании договоров поручения, комиссии, агентских договоров обязанность по исчислению и уплате НДС возлагается на организацию (ИП) – поверенного, комиссионера, агента.

Подпислон
Электронные подписи

Виды электронных подписей

Электронная подпись (ЭП) — инновационный инструмент, который позволяет дистанционно подписывать документы и совершать сделки. В нашей стране есть несколько разновидностей ЭП, каждая из которых обладает своими возможностями, плюсами и минусами.

Виды электронных подписей
Социальный вычет

📝 Изменился состав документов для вычета за обучение. «Налоговики не верят в транзакции и чеки?» — возмущаются у нас в ВК

По расходам на образование с 1 января 2024 года в налоговую нужно принести справку об оплате услуг. Раньше для получения социального налогового вычета по НДФЛ были нужны платежные документы и договор.

Разборы законов

1 282
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Владислав Савушкин
Управленческий учет

⭐️Отличия Управленческого учета от Бухгалтерского

Отдохнули? Тогда вперед за новыми знаниями. Вас ждет цикл статей про Управленческий учет. Ответы на самые часто задаваемые вопросы. Все максимально просто, как 2х2. Давайте так и назовем статьи — Управленка 2х2. Подписывайтесь и поехали!

⭐️Отличия Управленческого учета от Бухгалтерского
2
nulevoybalans.ru
Автоматизация учета

Ошибки, проблемы, советы: организация ведения учета

В данной публикации мы рассмотрим основные допущения и трудности, с которыми сталкиваются многие организации, а также предложим конкретные рекомендации по улучшению управленческого учета.

Многодетные семьи

На поддержку многодетным семьям выделили 95 млрд рублей

Региональные власти будут помогать многодетным. Уже 46 субъектов РФ подготовили базу для выполнения указа президента о социальной поддержке семей.

Павел Комаровский
Обзоры новостей

Ушел из жизни основатель лучшего хедж-фонда всех времен и народов, а FTX вернет клиентам 118% долгов

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Верховный суд РФ выпустил дисс на Тинькофф, Легион-Лохотрон начал распирамидиваться, Гугл случайно чуть не оставил австралийцев без пенсии, Баффет выбрал себе ску(ч/ф)ного преемника, а главного «науко-доказательного» зожника-подкастера поймали на глупейшей ошибке.

Евгений Рябов
Инвестиции

Инвестиционный договор (договор инвестирования) в бизнесе — симулякр, скрывающий иные инвестиционные сделки. Как на самом деле оформляются инвестиции — рассказывает юрист

Инвестиционный договор — это не предусмотренный Гражданским кодексом РФ договор, за составлением которого нередко обращаются предприниматели и инвесторы. В этой статье разберём — действительно ли можно использовать инвестиционный договор в бизнесе и что он из себя представляет на самом деле.

Отчетность в СФР

Как исправить неверный СНИЛС в ЕФС-1

При сдаче работодателями формы ЕФС-1 СФР проводит проверку соответствия ФИО сотрудников и их СНИЛС. Если эти данные не совпадают, будет ошибка с кодом 30.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Разгрузочное меню

Добрый день, коллеги! Сегодня расскажу, что в меню после праздников. Судя по всему, у меня еще есть время подготовиться к лету, так что делюсь разгрузочным меню.

Что ест бухгалтер. Разгрузочное меню
13

Интересные материалы

Кадровые документы

Как в трудовую книжку внести запись о совместительстве после увольнения с основной работы

Запись о приеме на работу по совместительству делает основной работодатель. Но зачастую так бывает, что запись о совместительстве не делали, а сотрудник уже уволен и на второй работе стал основным.