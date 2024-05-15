Как в трудовую книжку внести запись о совместительстве после увольнения с основной работы

Запись о приеме на работу по совместительству делает основной работодатель. Но зачастую так бывает, что запись о совместительстве не делали, а сотрудник уже уволен и на второй работе стал основным.

Как это внести в трудовую, рассказал Роструд.

В трудовой книжке после записи об увольнении с основного места работы в виде заголовка указывается наименование организации, а затем вносится запись о принятии на работу со дня начала работы у конкретного работодателя. При этом надо указать период работы в качестве совместителя.

Пример: Назначен на такую-то должность, с такого-то по такое-то число работал в качестве совместителя.

Ранее Минтруд в письме от 11.07.2023 № 14-6/ООГ-4614 сообщал, что если уже нет основного работодателя, то для внесения записи надо обратиться к работодателю, у которого была работа по совместительству.

Записи о приеме на работу по совместительству, переводе и увольнении могут вноситься в трудовую книжку как в хронологическом порядке, так и блоками — одновременно о приеме и увольнении уже после увольнения.

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