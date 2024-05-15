Центробанк решил правовую коллизию между банками и приставами

Приставы штрафуют банки за то, что они отказываются списывать деньги должников по исполнительным документам. Это можно делать только после исключения компании из ЕГРЮЛ.

Кредитные организации жалуются Центробанку на действия приставов, которые, по их мнению, были неправомерными. Например, ФССП штрафует банки за отказ списывать деньги со счетов должников из «красной зоны» на платформе «Знай своего клиента».

Зампред ЦБ Ольга Полякова объяснила банкам, что в течение 3-х рабочих дней приставам нужно отправить уведомление о том, что по п. 6 ст. 7.7 Федерального закона 115-ФЗ списывать средства у компаний-должников по исполнительным документам можно только после исключения из ЕГРЮЛ. Об этом узнали «Ведомости».

Такую позицию выработал регулятор вместе с ФССП. В свою очередь ведомство пообещало не привлекать к ответственности банки, которые отправили приставам уведомления и не списали деньги со счетов должников.