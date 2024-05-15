Сеть кафе «АндерСон» должна налоговой больше 550 млн рублей

Бизнес платил сотрудникам серые зарплаты и применял подменные кассы для того, чтобы прятать от ФНС часть выручки.

ФНС завершила проверку сети кафе «АндерСон» за 2019-2021 годы. Инспекторы обнаружили, что бизнес выплачивал серые зарплаты сотрудникам, а также пользовался подменными кассами.

«В 2020-2021 годах объем сокрытой выручки составил более 1 млрд рублей или 36% от всего оборота группы», — сказал источник РБК, знакомый с результатами проверки.

Налоговая оценила реальный размер общей выручки сети кафе в 2,6 млрд рублей и доначислила бизнесу больше 550 млн рублей, из которых на налоги приходится около 370 млн. Остальную сумму составляют штрафы и пени.

Для определения реального размера заплат инспекторы проверяли жалобы сотрудников в Роструд, сверяли информацию из 2-НДФЛ с суммами, которые указывались в объявлениях на сайте hh.ru.

Сейчас доказать выплату зарплат в конвертах крайне трудно: для этого нужны свидетельские показания сотрудников, которые раньше суды не принимали. В конце мая 2024 года Верховный суд рассмотрит дело о доначислении налогов, основанием для которого стали показания свидетелей.

«Если суд встанет на сторону налоговой, в дальнейшем такие свидетельства смогут использоваться Налоговой службой для применения расчетного метода определения недоимки», — сказал партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов.

В 2022 году Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС раскрыли налоговую схему, которой пользовались рестораны. Одна из крупнейших теневых площадок подключала рестораны и кафе к подменным кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводили в автосалоны и турфирмы, а потом покупали наличные.