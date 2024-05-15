В 2025 году бюджетникам будут платить по-новому. Минтруд запустит пилотный проект

Чтобы фиксированные выплаты бюджетникам были не ниже МРОТ, Минтруд запустит пилотный проект с новой системой оплаты труда. В первую очередь изменения затронут работников из сферы образования и здравоохранения.

К 2025 году в стране запустят пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда для работников сферы образования и здравоохранения.

«Для роста трудовых доходов продолжим последовательную работу по увеличению минимального размера оплаты труда. До конца года выработаем параметры пилота по отраслевым системам оплаты труда для таких отраслей, как образование и здравоохранение. С 2027 года такие системы будут распространены на всех работников указанных категорий», — сказал уже переизбранный на новый срок министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В марте в Госдуму внесли законопроект, по которому будет установлен единый размер базовых окладов для работников бюджетной сферы. Размер фиксированных выплат не должен быть ниже МРОТ.

Про программу работы Минтруда и задачи на ближайшие 6 лет мы писали здесь.