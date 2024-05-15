Названы регионы — лидеры по числу сезонных вакансий

Весной работодатели разместили более 14 тысяч различных предложений трудоустройства и вакансий с сезонной занятостью на портале «Работа России».

Лидерами по числу вакансий стали Забайкальский край, где работодатели разместили 1,5 тыс. вакансий, и Краснодарский край с 1,2 тыс. вакансий. Далее следует Алтайский край: доступно более 800 сезонных вакансий. В Красноярском крае, Новосибирской, Омской областях и Приморском крае – более 500 вакантных рабочих мест. Это данные Роструда на конец апреля.

Работодатели ищут трактористов, вожатых, поваров, горничных, работников по озеленению, официантов, механизаторов, спасателей, овощеводов и др.

Некоторые работодатели в своих вакансиях сообщили о готовности обеспечить жильем кандидатов из других регионов. В частности, полным соцпакетом или предоставить другие дополнительные бонусы.

Роструд напомнил, что условие о сезонном характере работы должно быть указано в трудовом договоре. Кроме того, занятым на сезонных работах испытательный срок не может превышать 2 недель. Если договор заключается меньше чем на 2 месяца, то испытание не предусмотрено. Оплачиваемые отпуска сезонным работникам положены из расчета 2 рабочих дня за каждый месяц работы.

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