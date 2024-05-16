Названы причины, почему работники рвутся на удаленку, особенно летом. И это выгодно работодателям

Сервис Работа.ру и компания «СберРешения» провели исследование и узнали, сколько россиян хотят перейти на удаленку этим летом. В исследовании приняли участие более 3 500 респондентов из всех регионов России. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

22% опрошенных работают удаленно, 20% — трудятся в гибридном формате, а 58% каждый день ходят в офис.

При этом 81% участников исследования хотели бы перейти на удаленную работу на лето. Среди них чаще всего встречались:

работники финансовой отрасли — 91%;

IT-специалисты — 90%;

сотрудники сферы образования — 85%.

19% устраивает текущий формат работы. Не горят желанием перейти на удаленку чаще работники производства и агропрома (74%), а также специалисты торговли — 78%.

Основной мотив перехода на удаленку:

возможность самостоятельно распоряжаться своим временем — 67%;

экономия времени на дорогу до работы — 59%;

отсутствие трат на поездки и питание — 48%.

Возможность не выходить из дома при плохом самочувствии ценят 44% респондентов, а предпочитают оставаться дома в плохую погоду 43%. Еще 40% обратили внимание на возможность проводить больше времени с семьей, а 31% — на свободный дресс-код.

Для 28% важен долгий и сладкий сон, а для 26% — сохранность здоровья.

18% участников опроса уверены, что на удаленке будет проще заниматься спортом, 11% собираются проводить больше времени с питомцем. 10% отметили стабильность подобного формата работы, а 8% — высокую зарплату.

Как отметила HR-директор СберРешений Маргарита Богданова-Шемраева, тенденция к переходу на удаленный формат работы как среди сотрудников, так и среди работодателей, продолжает укрепляться последние нескольких лет. Согласно исследованиям, в текущем году более половины российских работодателей готовы предложить своим сотрудникам возможность удаленной работы.

«Этот формат сотрудничества обладает рядом преимуществ для обеих сторон. Сотрудники имеют возможность экономить время и средства, затрачиваемые на дорогу до офиса, предпочитают самостоятельно планировать свой рабочий день и не беспокоятся о соблюдении дресс-кода. В свою очередь, работодатели могут снизить затраты на аренду и содержание офисных помещений, расширить географию найма и привлечь более квалифицированных специалистов, которые предпочитают именно такой формат работы» — отметила Богданова-Шемраева.

С наступлением летнего сезона наблюдается закономерное увеличение сотрудников, желающих перейти на удаленку с целью совмещения отдыха и труда без потерь в заработке. Для работодателей это также выгодно, поскольку минимизирует риск снижения производительности труда, операционные процессы не нарушаются из-за большого количества отпусков.