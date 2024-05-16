В ТК пропишут полноценную альтернативную возможность предоставления персонала

Депутаты уточнят процедуру временного перевода к другому работодателю с приостановлением первоначального трудового договора.

Госдума начала рассматривать большой законопроект с изменениями в ТК по дополнительным гарантиям защиты прав работников.

В частности, он уточняет процедуру временной приостановки трудового договора у одного работодателя и оформления при посредничестве службы занятости трудового договора у другого нанимателя, если для этого есть объективная необходимость. Например, когда у работодателя на прежнем месте работы возникли сложности, и он хочет направить имеющихся сотрудников в другую организацию.

Это возможно по направлению госслужбы занятости с письменного согласия работника.

Таким образом возникает альтернативная возможность предоставления персонала. Сейчас персонал предоставляют частные агентства занятости или аффилированные работодатели, уточняет Совет Федерации.

Изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее мы сообщали, что по этому проекту проверок работодателей станет больше.