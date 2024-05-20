📩 Присылать уведомления о судебных процессах будут автоматически. Это важное для всех новшество, но на исход не влияет, пояснил адвокат

На Госуслугах оповещения о ходе судебных разбирательств начнут присылать всем участникам процесса, а не только тем, кто заранее подключил эту опцию на портале.

Комиссия Госсовета рекомендовала Минцифры улучшить систему рассылки уведомлений о судебных процессах через портал Госуслуг.

Сейчас функционал доступен только тем пользователям, которые специально подключили такие оповещения. Однако не все знают, что это можно сделать, из-за чего участники процессов зачастую проигрывают суды. Об этом пишут «Известия».

«Для предоставления суду возможности направления извещений в электронном виде, по закону, нужно дать на это согласие. Сделать это можно на портале в разделе "Госпочта", нажав кнопку "Суды". Быстро перейти в него можно, обратившись к роботу Максу, а если вы используете мобильное приложение, то еще и из сторис», — сказали в пресс-службе Минцифры.

«Госпочта» позволяет получать уведомления о письмах от государственных органов независимо от места нахождения. Пользователю приходят push-уведомление и письмо на e-mail. Информация всегда доступна в электронной форме, поэтому ее нельзя потерять.

Сейчас участники судебного процесса, которые не подключили уведомления на Госуслугах, проверяют информацию о ходе дела через сайт картотеки арбитражных дел. Такой подход не самый удобный для тех, кто ведет сразу несколько дел.

Суды направляют извещения по почте, но срок его хранения составляет 7 дней. За это время человек не всегда успевает получить корреспонденцию и предпринять нужные действия для участия в процессе.

Специально для «Клерка» комментирует Дмитрий Самигуллин, к.ю.н., адвокат, партнер юридической фирмы GRATA International:

«Информирование о судебных процессах и заседаниях — действительно важное действие. Оно важно и для суда (не известил сторону процесса надлежащим образом, могут отменить судебный акт) и для участников процесса (можно пропустить судебное заседание). Но я бы не стал утверждать, что это в настоящее время проблема в судебной практике. Стороны проигрывают по другим причинам.»

Адвокат добавил, что скорее уместно говорить о том, что электронный сервис — это дополнительное удобство и поддержка общего тренда по внедрению и развитию электронных сервисов в России.