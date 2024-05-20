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Трудовые отношения

Роструд разъяснил, работодатель вправе или обязан отстранить пьяного сотрудника

Появление на работе в состоянии алкогольного опьянения является грубым нарушением трудовых обязанностей.

Отстранение работника в состоянии опьянения — это обязанность, а не право работодателя.

На этом основании работодатель вправе в том числе:

Для этого работодателю нужны доказательства появления работника в состоянии опьянения на работе.

Такое увольнение является мерой дисциплинарного взыскания, поэтому работодатель обязан соблюсти установленные законодательством срок и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.

  1. При появлении на работе в нетрезвом состоянии необходимо письменно зафиксировать информацию о данном событии.

  2. Для установления факта и других обстоятельств опьянения приказом работодателя должна быть создана комиссия.

  3. Комиссия должна предложить работнику написать письменное объяснение.

  4. Работника в сопровождении представителя работодателя следует направить на медосвидетельствование.

  5. По итогам комиссия должна составить акт в произвольной форме.

  6. Работника необходимо ознакомить с актом.

При обнаружении опьянения работника в течение рабочего дня он отстраняется от работы на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием.

В случае причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения сотрудник несет материальную ответственность в полном размере.

Об этом пишет Роструд у себя в тг-канале.

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