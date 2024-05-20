Роструд разъяснил, работодатель вправе или обязан отстранить пьяного сотрудника

Появление на работе в состоянии алкогольного опьянения является грубым нарушением трудовых обязанностей.

Отстранение работника в состоянии опьянения — это обязанность, а не право работодателя.

На этом основании работодатель вправе в том числе:

расторгнуть с ним трудовой договор — по подп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК;

или применить дисциплинарное взыскание.

Для этого работодателю нужны доказательства появления работника в состоянии опьянения на работе.

Такое увольнение является мерой дисциплинарного взыскания, поэтому работодатель обязан соблюсти установленные законодательством срок и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.

При появлении на работе в нетрезвом состоянии необходимо письменно зафиксировать информацию о данном событии. Для установления факта и других обстоятельств опьянения приказом работодателя должна быть создана комиссия. Комиссия должна предложить работнику написать письменное объяснение. Работника в сопровождении представителя работодателя следует направить на медосвидетельствование. По итогам комиссия должна составить акт в произвольной форме. Работника необходимо ознакомить с актом.

При обнаружении опьянения работника в течение рабочего дня он отстраняется от работы на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием.

В случае причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения сотрудник несет материальную ответственность в полном размере.

Об этом пишет Роструд у себя в тг-канале.