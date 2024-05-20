Роструд разъяснил, работодатель вправе или обязан отстранить пьяного сотрудника

Отстранение работника в состоянии опьянения — это обязанность, а не право работодателя.
На этом основании работодатель вправе в том числе:
расторгнуть с ним трудовой договор — по подп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК;
или применить дисциплинарное взыскание.
Для этого работодателю нужны доказательства появления работника в состоянии опьянения на работе.
Такое увольнение является мерой дисциплинарного взыскания, поэтому работодатель обязан соблюсти установленные законодательством срок и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.
При появлении на работе в нетрезвом состоянии необходимо письменно зафиксировать информацию о данном событии.
Для установления факта и других обстоятельств опьянения приказом работодателя должна быть создана комиссия.
Комиссия должна предложить работнику написать письменное объяснение.
Работника в сопровождении представителя работодателя следует направить на медосвидетельствование.
По итогам комиссия должна составить акт в произвольной форме.
Работника необходимо ознакомить с актом.
При обнаружении опьянения работника в течение рабочего дня он отстраняется от работы на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием.
В случае причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения сотрудник несет материальную ответственность в полном размере.
Об этом пишет Роструд у себя в тг-канале.
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