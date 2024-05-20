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Госзакупки

Расширят административную ответственность за предоставление недостоверных сведений в закупках

ФАС продолжает работу над инициативой введения в КоАП административной ответственности за предоставление недостоверных сведений в закупках.

Об этом на XIX Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» рассказала начальник Управления контроля размещения госзаказа Ольга Горбачева. ФАС направила соответствующие предложения в Правительство.

Служба предлагает рассмотреть вопрос установления административной ответственности в КоАП для участников закупок за предоставление заведомо недостоверных сведений в целях подтверждения опыта или оценки заявки.

Представление «подложного опыта» может быть рассмотрено ФАС при расследовании картельных соглашений, а также установлении признаков сговора с заказчиком. Об этом сообщила замначальника Управления по борьбе с картелями Клара Батанова.

Представление подложного опыта влияет на итоги конкурса и фактически лишает добросовестных участников возможности победить в честной и конкурентной борьбе.

Использование такой тактики может стать основанием привлечения участника не только к административной, но и уголовной ответственности.

ФАС также представила новый инструмент — Реестр предоставленных недостоверных договоров. Он содержит сведения об участниках, реквизитах договора и его предмете. По мнению ведомства, он станет дополнительной помощью для заказчиков при рассмотрении и оценке заявок.

Продолжается борьба с «профессиональными жалобщиками»: с начала года ведомство не рассматривает жалобы от лиц, не имеющих специальной правоспособности. Уже в I кв. 2024 ФАС рассмотрела на 78% меньше.

Ранее мы писали про самые интересные споры по госзакупкам за 1 квартал 2024 года.

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Госзакупки

Расширят административную ответственность за предоставление недостоверных сведений в закупках

ФАС продолжает работу над инициативой введения в КоАП административной ответственности за предоставление недостоверных сведений в закупках.

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