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Обучение для бухгалтеров

☀️Лето ближе ― цены ниже! Онлайн-курсы «Клерка» по 3 690 рублей!

Приближаем лето горячими скидками на курсы для бухгалтера! Сейчас вы можете купить курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля за 4 290 рублей. А курсы по финансовому моделированию, ВЭД, УСН и управленке за 3 690 рублей!

Чем ближе лето, тем горячее скидки! Температура на улице растет, а цены на курсы «Клерка» снижаются.

Воспользуйтесь выгодным предложением и уже через месяц вы сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам, компаниям на УСН, организациям, которые ведут ВЭД, строить финансовые модели для крупных фирм, вести кадровый и управленческий учет, грамотно рассчитывать зарплаты и премии, чтобы повысить качество своей работы и кратно увеличить доход. 

Получите знания для работы на новом участке, станьте более уверенным и высокооплачиваемым специалистом!

Если вы только планируете освоить профессию бухгалтера, то это ваш шанс — купить курс для бухгалтеров с нуля всего за 4 290 рублей!

За месяц обучения по 1-2 часа в день вы получите все необходимые навыки. В программе курсов:

  • уроки с видео и конспектами;

  • полезные материалы: инструкции, шаблоны для скачивания;

  • тесты для закрепления знаний и самопроверки.

Успейте купить топовые онлайн-курсы выгодно за 3 690 рублей!

Финмоделирование и финанализ для бизнеса

Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

На курсе вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами. Эти навыки помогут вам проводить анализ и находить эффективные управленческие решения.

Выгодная цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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ВЭД: учет и налогообложение

Чтобы вести учет ВЭД, нужно разбираться в тонкостях таможенного и валютного законодательства своей страны и страны, где проживает контрагент, правильно готовить и сдавать вовремя документацию для банка, иначе счет просто заморозят.

На курсе вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д., получите необходимые навыки, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД.

Выгодная цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С

Несмотря на то, что упрощенка освобождает ИП и организации от ряда отчетов, с ней, конечно, легче сдавать декларацию, вести учет. Однако здесь тоже есть много нюансов.

На курсе вы узнаете обо всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Выгодная цена: 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования

Бухгалтер, умеющий вести управленческий учет, является главным помощником руководителя в бизнесе. Станьте таким специалистом — получите повышение и увеличьте свой доход!

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Выгодная цена: 3 690 рублей вместо 12 700 рублей.

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Флагманские курсы «Клерка» всего за 4 290 рублей!

Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С

Получите необходимые знания для ведения бухгалтерского и налогового учета у продавца всего за 1 месяц!

Вы научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты, разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами и сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Выгодная цена: 4 290 рублей вместо 16 350 рублей.

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Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Стать профессионалом за месяц невозможно, но освоить базовые знания, получить практические инструменты для работы — можно!

На курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера. Освоите все нужные для работы инструменты: научитесь считать налоги, зарплату, заполнять отчетность, проводить все это в 1С. Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта либо актуализирует имеющиеся знания.

Выгодная цена: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С

На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

Новичкам в этой области курс даст базовые навыки и возможность перейти на новый участок работы, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и увеличить свой доход.

Выгодная цена: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С

На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы. 

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Выгодная цена: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Бесплатно с Трудовые отношения

Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры

При приеме на работу все существенные условия, на которых человек будет трудиться, указывают в трудовом договоре. В процессе работы может возникнуть необходимость их изменить. Разберем, какие условия можно скорректировать, как корректно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.

Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры

Курсы повышения
квалификации

21 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Кредитование

ЦБ начал обсуждать с бизнесом параметры кредитных каникул

Механизм кредитных каникул сделают постоянным, особые условия получат представители малого и среднего бизнеса.

Бесплатно с Налоговый учет при УСН

Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс

В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.

Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Ведение бизнеса

Пять знаков и ритуалов, в которые верят предприниматели

Приметам и ритуалам следуют многие успешные люди. Например, супермодель Хайди Клум хранит свой молочный зуб на удачу, а у актера Колина Фаррелла есть счастливый ремень. Мы решили поискать, в какие знаки верят предприниматели — для этого спросили их и заглянули в популярные запросы из поисковиков.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Владислав Савушкин
Управленческий учет

⭐️Система управленческого учета. Как внедрять?

Выстроить систему управленческого учета на предприятии очень просто. Потребуется лунный камень, сердцевина рога единорога, коготь гиппогрифа, туман, зелье Счастья. Без этого не обойтись. Но есть еще один ингредиент. Секретный. Хотите узнать какой именно? Тогда читайте статью.

⭐️Система управленческого учета. Как внедрять?
НДФЛ

Основательница Wildberries высказалась за введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Татьяна Бакальчук, самая богатая женщина России, уверена, что прогрессивный НДФЛ поможет развитию малого и среднего бизнеса.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДС

Для экспорта из РФ лучше открыть здесь дочернюю компанию, а не филиал

Некоторые компании из Казахстана хотят открыть филиал в России для экспортных операций: товар будут закупать на территории РФ и продавать своим компаниям в Казахстан.

ПСН

ИП на ПСН может вести образовательную деятельность через интернет

Деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых можно вести на ПСН.

Электронные подписи

Нарушение правил использования УКЭП может привести к уголовной ответственности

Использовать чужой ключ усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) нельзя.

НДФЛ

При расчете НДФЛ с продажи недостроенной квартиры в расходы идут проценты по ипотеке

Будущую квартиру по договору участия в долевом строительстве можно продать, не дожидаясь сдачи дома. В таком случае идет речь о реализации права требования.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

☀️Лето ближе ― цены ниже! Онлайн-курсы «Клерка» по 3 690 рублей

Приближаем лето горячими скидками на курсы для бухгалтера! Сейчас вы можете купить курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля за 4 290 рублей. А курсы по финансовому моделированию, ВЭД, УСН и управленке за 3 690 рублей!

☀️Лето ближе ― цены ниже! Онлайн-курсы «Клерка» по 3 690 рублей
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Центр Финансового Управления
Пониженные ставки налога по УСН

УСН: в каких регионах действует пониженная ставка и как ей воспользоваться уже сейчас

Смотрите, в каких регионах компании и ИП на УСН могут претендовать на пониженную ставку УСН 1%. Причем даже если вы упустили возможность использовать ее с начала года, ситуацию можно исправить и сейчас. Более того, вы можете воспользоваться преференцией и в том случае, если в субъекте, где вы сейчас осуществляете деятельность, таких льгот пока не предусмотрено. Расскажем вам как это сделать. 

УСН: в каких регионах действует пониженная ставка и как ей воспользоваться уже сейчас
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
СберРешения
Учет расходов

Учет расходов для целей налогообложения: внутригрупповые услуги, премии, трансфертное ценообразование, контролируемые сделки

Продолжаем рассматривать некоторые отдельные виды расходов, учет которых зачастую сопряжен с повышенным вниманием налоговых органов и возникновением налоговых рисков.

Учет расходов для целей налогообложения: внутригрупповые услуги, премии, трансфертное ценообразование, контролируемые сделки
НДФЛ

Через 5 лет учредитель может выйти из ООО без НДФЛ

При выходе участника из ООО ему выплачивают действительную стоимость доли. В общем случае такая выплата облагается НДФЛ.

Трудовое право

По какому графику работать в день инвентаризации: позиция Роструда

Работодатель не вправе объявить, что в день инвентаризации на работу можно не выходить, а отработать его в субботу.

Инвестиции

Вывод дивидендов и купонов с ИИС-3: ЦБ «за», Минфин не может определиться

Если переводить доходы по ценным бумагам на другие счета, то потеряется сам смысл ИИС-3, который был задуман, чтобы накапливать деньги, а не тратить их.

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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Бакальчук за прогрессивную шкалу НДФЛ, духи и лосьоны начнут маркировать, аттракционы опасны

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

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Маркетинг

Российские бренды полностью заменили иностранные

После того как иностранные компании ушли из страны, отечественные бренды заняли их места в торговых центрах.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
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Дробление бизнеса

Секреты налоговой амнистии: что власти скрывают от предпринимателей?

Новый способ пополнить бюджет, или…

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1С:Сервистренд

Как загрузить отчеты о продажах с WB и OZON в 1С:Бухгалтерия

Начиная с релиза 1С:БП 3.0.114.23, в программе появился функционал, который позволяет загружать отчеты из маркетплейсов Ozon и Wildberries. Для WB загрузка данных доступна из табличного документа Excel, а также с помощью интеграции с личным кабинетом. Для площадки Ozon интеграцию с личным кабинетом добавили, начиная с релиза 3.0.126.

Как загрузить отчеты о продажах с WB и OZON в 1С:Бухгалтерия