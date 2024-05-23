☀️Лето ближе ― цены ниже! Онлайн-курсы «Клерка» по 3 690 рублей!

Приближаем лето горячими скидками на курсы для бухгалтера! Сейчас вы можете купить курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля за 4 290 рублей. А курсы по финансовому моделированию, ВЭД, УСН и управленке за 3 690 рублей!

Чем ближе лето, тем горячее скидки! Температура на улице растет, а цены на курсы «Клерка» снижаются.

Воспользуйтесь выгодным предложением и уже через месяц вы сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам, компаниям на УСН, организациям, которые ведут ВЭД, строить финансовые модели для крупных фирм, вести кадровый и управленческий учет, грамотно рассчитывать зарплаты и премии, чтобы повысить качество своей работы и кратно увеличить доход.

Получите знания для работы на новом участке, станьте более уверенным и высокооплачиваемым специалистом!

Если вы только планируете освоить профессию бухгалтера, то это ваш шанс — купить курс для бухгалтеров с нуля всего за 4 290 рублей!

За месяц обучения по 1-2 часа в день вы получите все необходимые навыки. В программе курсов:

уроки с видео и конспектами;

полезные материалы: инструкции, шаблоны для скачивания;

тесты для закрепления знаний и самопроверки.

Успейте купить топовые онлайн-курсы выгодно за 3 690 рублей!

Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

На курсе вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами. Эти навыки помогут вам проводить анализ и находить эффективные управленческие решения.

Выгодная цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Чтобы вести учет ВЭД, нужно разбираться в тонкостях таможенного и валютного законодательства своей страны и страны, где проживает контрагент, правильно готовить и сдавать вовремя документацию для банка, иначе счет просто заморозят.

На курсе вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д., получите необходимые навыки, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД.

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Несмотря на то, что упрощенка освобождает ИП и организации от ряда отчетов, с ней, конечно, легче сдавать декларацию, вести учет. Однако здесь тоже есть много нюансов.

На курсе вы узнаете обо всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Выгодная цена: 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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Бухгалтер, умеющий вести управленческий учет, является главным помощником руководителя в бизнесе. Станьте таким специалистом — получите повышение и увеличьте свой доход!

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Выгодная цена: 3 690 рублей вместо 12 700 рублей.

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Флагманские курсы «Клерка» всего за 4 290 рублей!

Получите необходимые знания для ведения бухгалтерского и налогового учета у продавца всего за 1 месяц!

Вы научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты, разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами и сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Выгодная цена: 4 290 рублей вместо 16 350 рублей.

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Стать профессионалом за месяц невозможно, но освоить базовые знания, получить практические инструменты для работы — можно!

На курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера. Освоите все нужные для работы инструменты: научитесь считать налоги, зарплату, заполнять отчетность, проводить все это в 1С. Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта либо актуализирует имеющиеся знания.

Выгодная цена: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

Новичкам в этой области курс даст базовые навыки и возможность перейти на новый участок работы, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и увеличить свой доход.

Выгодная цена: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Выгодная цена: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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