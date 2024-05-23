🔥 Работодатели будут компенсировать при увольнении и неиспользованные отгулы

При увольнении сотрудников работодатели будут оплачивать им неиспользованные отгулы за труд в выходные или праздничные дни.

При увольнении сотрудников работодатели будут обязаны оплачивать им неиспользованные отгулы за труд в выходные или праздничные дни.

Такие поправки в Трудовой кодекс одобрила правкомиссия 20 мая, выяснили «Известия».

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере — ст. 153 ТК. Но если сотрудник пожелает, то ему может быть предоставлен отгул.

Срок использования таких отгулов законодательно не ограничен, в результате чего часто накапливается большое количество дней отгулов у сотрудников к моменту увольнения.

Многие считали, что законом предусмотрена компенсация только за неиспользованные дни отпуска при увольнении, но никак не за какие-то другие дни. В судах также часто встречалась именно эта позиция (определение Нижегородского областного суда от 25 сентября 2018 г. № 33-11424/2018).

До вчерашнего дня не было единого мнения, что с такими днями делать при увольнении — оплачивать или нет. Теперь эти пробелы урегулируют.

Изменения могут вступить в силу с марта 2025 года.

Что депутаты готовят большой пакет поправок в Трудовой кодекс, мы недавно сообщали здесь.