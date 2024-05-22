Стало больше грантов, которые не будут учитываться в базе по налогу на прибыль

Получатели грантов от институтов инновационного развития смогут не платить налог на прибыль с этих средств.

Госдума в окончательном чтении приняла поправки в ст. 251 НК. Согласно закону, из базы по налогу на прибыль будут исключены гранты, которые были предоставлены институтами инновационного развития и другими организациями, осуществляющими поддержку государственных программ и проектов за счет субсидий Минцифры.

Кроме того, в базе по налогу на прибыль не будут считать аналогичные гранты, выделенные за счет предоставленных другими федеральными органами исполнительной власти средств.

«Законопроектом предлагается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитывать также аналогичные гранты, предоставляемые институтами инновационного развития и другими организациями, осуществляющими поддержку государственных программ и проектов за счет субсидий», — сказано в пояснительной записке.

Закон вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования, но не раньше 1 числа очередного налогового периода по налогу на прибыль компаний.