Конец отпуска может выходить за рамки срока трудового договора

Ситуация такая: у работника отпуск по графику – с 8 по 18 апреля. При этом 16 апреля – это срок окончания трудового договора.
В письме Роструда от 08.05.2024 № ПГ/08478-6-1 говорится, что в такой ситуации на основании письменного заявления сотрудника ему можно предоставить отпуск с последующим увольнением.
Это возможно и в том числе, если дата окончания этого отпуска будет позднее даты прекращения трудового договора.
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