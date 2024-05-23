Конец отпуска может выходить за рамки срока трудового договора

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. Как в этом случае совместить увольнение и отпуск, разъяснил Роструд.

Ситуация такая: у работника отпуск по графику – с 8 по 18 апреля. При этом 16 апреля – это срок окончания трудового договора.

В письме Роструда от 08.05.2024 № ПГ/08478-6-1 говорится, что в такой ситуации на основании письменного заявления сотрудника ему можно предоставить отпуск с последующим увольнением.

Это возможно и в том числе, если дата окончания этого отпуска будет позднее даты прекращения трудового договора.

Разберитесь в нюансах составления графика отпусков и правилах начисления и выплат отпускных на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С».

Вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, оформлять все виды рабочего времени, отпуска и пособия, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП.

Сейчас купить курс можно по выгодной цене за 4 290 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С» на 112 ак. часов.