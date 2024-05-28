ВС РФ: в делах о незаконном увольнении нельзя опираться только на внутреннее расследование работодателя

Верховный суд рассмотрел дело об увольнении школьного воспитателя после двух выговоров за год. Сотрудница решила оспорить это в суде, но ей отказали.
Дело дошло до ВС, который признал, что судьи рассматривали дело ненадлежащим образом. Согласно ТК, они должны были выяснить, действительно ли воспитатель нарушала свои обязанности и по чьей вине это произошло.
В подобных делах нельзя ограничиваться ссылкой на акты о проведении служебных расследований работодателя.
Сейчас решения местных судов отменили, а дело отправили на новое рассмотрение с учетом позиции ВС.
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