В Совете Федерации предложили освободить от НДС рестораны с оборотом до 3 млрд рублей

Пересмотр лимитов позволит ресторанам и кафе открывать новые точки и вкладываться в развитие собственного бизнеса. Ожидается, что вместе с этим вырастут и поступления в бюджет страны.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в кабмин законопроект, по которому от НДС будут освобождены предприятия общепита с оборотом до 3 млрд рублей в год.

Сейчас рестораны и кафе не платят НДС, если их годовая выручка не превышает 2 млрд рублей. Льгота работает с 2022 года и направлена на то, чтобы бизнес мог плавно переходить к общему налоговому режиму.

Андрей Кутепов считает, что увеличенные лимиты позволят ресторанам открывать новые точки, а это положительно скажется на поступления в бюджет страны. Об этом узнал ТАСС.

По данным ФНС, в 2022 году участники эксперимента с отменой НДС совершили платежи в бюджет на сумму 10,4 млрд рублей. Компании, которые применяли льготы для общепита, заплатили 22,9 млрд рублей, крупные рестораны — 98,3 млрд. В целом сборы по отрасли составили 223,2 млрд рублей.