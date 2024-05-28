Работодатель сам устанавливает параметры для начисления премии. Опрос

Там прописывают:
размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
системы доплат и надбавок стимулирующего характера;
системы премирования.
Если коммерческая организация вводит в систему оплаты труда ту или иную выплату (премию), она самостоятельно устанавливает порядок ее начисления, условия определения права на данную выплату и ее размер.
Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 13.05.2024 № 14-1/ООГ-2877.
А у вас на работе бывают премии?
Анонимный опрос
О правилах составления локальных нормативных актов и начисления по ним выплат рассказываем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».
Вы научитесь рассчитывать пособия, командировочные и компенсации работникам, без ошибок заполнять отчетность, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять сотрудников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.
Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 4 290 рублей вместо
18 990 рублей!
После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» на 112 ак. часов.
Начать дискуссию