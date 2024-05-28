Работодатель сам устанавливает параметры для начисления премии. Опрос

Там прописывают:

размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;

системы доплат и надбавок стимулирующего характера;

системы премирования.

Если коммерческая организация вводит в систему оплаты труда ту или иную выплату (премию), она самостоятельно устанавливает порядок ее начисления, условия определения права на данную выплату и ее размер.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 13.05.2024 № 14-1/ООГ-2877.

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