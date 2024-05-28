Депутаты предложили ввести дополнительный налоговый вычет: получат те, кто зарабатывает меньше 30 000 рублей

Новый налоговый вычет по НДФЛ будет выглядеть как тринадцатая зарплата по итогам года. Это позволит людям с невысокими доходами получать больше средств.

Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект с налоговым вычетом от уплаты НДФЛ. Его смогут получить те, у кого доход не превышает 30 тыс. рублей в месяц.

«По сути, это тринадцатая зарплата по итогам года. Так сможем поддержать людей с невысокими доходами, помочь им встать на ноги и не создадим работодателям необоснованной нагрузки по расчету налогов», — сказал ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Вычет будут предоставлять как на основании налоговой декларации, так и в упрощенном порядке — при направлении заявления через личный кабинет налогоплательщика.

«Законопроект устанавливает новый вид стандартного налогового вычета, позволяющий гражданам, чей ежемесячный доход не превышает 30 тыс. рублей, а совокупный доход по итогам года не превышает 360 тыс. рублей, получить вплоть до 46 800 рублей налоговых поступлений, уплаченных в счет налога на доход физических лиц», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, в законопроекте предлагают увеличить пороговое значение дохода до 500 тыс. рублей, в рамках которого можно получать ежемесячный налоговый вычет на несовершеннолетних детей. Сейчас этот лимит составляет 350 тыс. рублей.