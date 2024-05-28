Депутаты предложили ввести дополнительный налоговый вычет: получат те, кто зарабатывает меньше 30 000 рублей

Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект с налоговым вычетом от уплаты НДФЛ. Его смогут получить те, у кого доход не превышает 30 тыс. рублей в месяц.
«По сути, это тринадцатая зарплата по итогам года. Так сможем поддержать людей с невысокими доходами, помочь им встать на ноги и не создадим работодателям необоснованной нагрузки по расчету налогов», — сказал ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Вычет будут предоставлять как на основании налоговой декларации, так и в упрощенном порядке — при направлении заявления через личный кабинет налогоплательщика.
«Законопроект устанавливает новый вид стандартного налогового вычета, позволяющий гражданам, чей ежемесячный доход не превышает 30 тыс. рублей, а совокупный доход по итогам года не превышает 360 тыс. рублей, получить вплоть до 46 800 рублей налоговых поступлений, уплаченных в счет налога на доход физических лиц», — сказано в пояснительной записке.
Кроме того, в законопроекте предлагают увеличить пороговое значение дохода до 500 тыс. рублей, в рамках которого можно получать ежемесячный налоговый вычет на несовершеннолетних детей. Сейчас этот лимит составляет 350 тыс. рублей.
Комментарии6
а зачем делать "тринадцатую зарплату", если гораздо проще определить всё двумя словами предоставлять вычет в размере 30 тыщ. Тем более что и НК остался пунктик с пометкой "утративший силу" на котором раньше 400 рублей значилось.
И для бюджета.
Это сколько же по стране нужно будет в декабре месяце возвратить НДФЛа!!! Декабрьского поступления с более богатых хватит на то что бы вернуть эту сумму? А, ведь то что уже было собрано - оно уже давно потрачено! Тогда как возращать? в течение следующих пол--года?
Так может сразу не отдавать туда (в бюджет) лишнего?
почему в декабре? Мы же 6НДФЛ с 2НФДЛ сдаем позже?
Да выведите из под НДФЛ низкие доходы уже и хватит вычеты выдумывать)
А я говорил: https://www.klerk.ru/buh/news/608639/#comment__1221838