Как теперь будут облагаться налогом вклады и дивиденды

Инвесторы, чей годовой доход превышает 50 млн рублей, не смогут продать ценные бумаги без уплаты налога, даже если срок владения акциями был больше 5 лет.

Минфин внес в правительство несколько законопроектов с изменениями в налоговую систему. В них предлагается сохранить ставку НДФЛ 13% до суммы 2,4 млн рублей в год. Все, что свыше, будет облагаться налогом 15%, но без дальнейшей прогрессии.

Власти решили отказаться от повышения ставок на дивиденды — потому что с этой суммы уже будет уплачен налог на прибыль организаций по новой повышенной ставке 25%. Подробнее об этом мы писали здесь.

Кроме того, сохранение прежнего налогообложения дивидендов позволит не препятствовать развитию фондового рынка: инвесторы продолжат покупать акции компаний, что обеспечит им финансирование.

Чтобы стимулировать вкладчиков к формированию долгосрочных сбережений, НДФЛ с банковских вкладов также не будут менять. Налоговая нагрузка не вырастет для большинства населения, которое хранит свои средства в банках.

Частично прекратит действие льгота, которая позволяла инвесторам не уплачивать налоги после 5 лет владения ценными бумагами. Ею не смогут воспользоваться те, кто за год получил доход больше 50 млн рублей. В остальных случаях особые условия сохранятся. Так, по мнению Минфина, проявится принцип справедливого налогообложения.