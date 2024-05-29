Как теперь будут облагаться налогом вклады и дивиденды

Минфин внес в правительство несколько законопроектов с изменениями в налоговую систему. В них предлагается сохранить ставку НДФЛ 13% до суммы 2,4 млн рублей в год. Все, что свыше, будет облагаться налогом 15%, но без дальнейшей прогрессии.
Власти решили отказаться от повышения ставок на дивиденды — потому что с этой суммы уже будет уплачен налог на прибыль организаций по новой повышенной ставке 25%. Подробнее об этом мы писали здесь.
Кроме того, сохранение прежнего налогообложения дивидендов позволит не препятствовать развитию фондового рынка: инвесторы продолжат покупать акции компаний, что обеспечит им финансирование.
Чтобы стимулировать вкладчиков к формированию долгосрочных сбережений, НДФЛ с банковских вкладов также не будут менять. Налоговая нагрузка не вырастет для большинства населения, которое хранит свои средства в банках.
Частично прекратит действие льгота, которая позволяла инвесторам не уплачивать налоги после 5 лет владения ценными бумагами. Ею не смогут воспользоваться те, кто за год получил доход больше 50 млн рублей. В остальных случаях особые условия сохранятся. Так, по мнению Минфина, проявится принцип справедливого налогообложения.
Комментарии5
Вот в смысле без дальнейшей прогрессии? Я получаю 10 млн. И с разницы 10млн -2,4 млн я буду платить только 15%?
да. А сейчас платили бы 15% с разницы между 10 и 5 млн.
Ну ок. Какой смысл в прогрессии если она меняется только один раз. Буду я 60 млн получать я ставку буду платить 15% между разницей 2,4 и 60? Смысл то в чем
Смысл в том, что налоги повышаются только на ЗП. В жизни тех, кто живет на проценты-дивиденды глобально ничего не изменится.
Не думаю. В основную базу входит не только зарплата. еще много чего. Не зря же написано. Доход.