Власти сохранят налоговые льготы при продаже имущества

Минфин внес в правительство законопроект, согласно которому ставка НДФЛ не изменится при продаже имущества. Продавец заплатит 13% до суммы в 2,4 млн рублей, а все, что свыше этого лимита, будет облагаться по ставке 15% и без дальнейшей прогрессии.

Физлица, которые продают имущество после минимального срока владения, по-прежнему будут иметь право на освобождение таких доходов от НДФЛ. Минимальный срок владения недвижимостью составляет 5 лет, а для иного имущества — 3 года.

Изменения в системе налогообложения не должны затронуть подавляющее большинство населения, заявляет Минфин.

Как теперь будут облагаться налогом вклады и дивиденды, мы сообщали здесь.