Названы условия получения новых субсидий работодателями

На основании подписанного Мишустиным постановления от 27.05.2024 № 685 предприятия, реализующие крупные проекты в приоритетных отраслях экономики, смогут принять участие в программе трудовой мобильности и получать субсидии за трудоустройство сотрудников из других регионов или других муниципальных образований.

Размер господдержки составляет 12 МРОТ, увеличенных на страховые взносы и районные коэффициенты. В среднем это около 300 000 рублей на каждого привлеченного работника.

Это поможет предприятиям восполнить потребности в специалистах и будет способствовать развитию приоритетных отраслей экономики, считает кабмин.

Для получения субсидии компании должны:

Вести деятельность в приоритетной для региона отрасли экономики. Выплачивать зарплату не ниже среднемесячной по региону. Реализовывать крупный проект, объем вложений в который превышает 3 млрд рублей. Объем производства продукции или оказания услуг в рамках проекта в ближайшие 3 года должен составить более 5% всего валового объема производства данного вида продукции или услуг в регионе. Численность дополнительно привлекаемых работников — не менее 100 человек.

Ранее такие субсидии могли получать только предприятия оборонки, входящие в спецреестр Минпромторга, и организации в новых регионах.

Мы сообщали, что за работников из другой местности будут доплачивать большему числу компаний.