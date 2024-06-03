🚚 Грузоперевозки для клиентов из стран ЕАЭС облагаются НДС по ставке 0% или 20%

Такие нормы прописаны в протоколе – приложении № 18 к договору о ЕАЭС от 29.05.2014.
Если компания из России везет груз по заказу компании из страны ЕАЭС, то НДС считается по правилам НК РФ.
Ставка НДС такая:
0% – если это международная перевозка;
20% – если это не международная перевозка.
Международной считается перевозка, когда пункт отправления или пункт назначения товаров расположены за пределами РФ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.04.2024 № 03-07-13/1/35129.
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