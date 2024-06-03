🚚 Грузоперевозки для клиентов из стран ЕАЭС облагаются НДС по ставке 0% или 20%

При сделках с контрагентами из стран ЕАЭС взимание косвенных налогов при работах, услугах идет в стране, территория которой признается местом реализации. При грузоперевозках место реализации – страна исполнителя.

Такие нормы прописаны в протоколе – приложении № 18 к договору о ЕАЭС от 29.05.2014.

Если компания из России везет груз по заказу компании из страны ЕАЭС, то НДС считается по правилам НК РФ.

Ставка НДС такая: 0% – если это международная перевозка;

20% – если это не международная перевозка.

Международной считается перевозка, когда пункт отправления или пункт назначения товаров расположены за пределами РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.04.2024 № 03-07-13/1/35129.

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