Юрист: маркетплейсы убивают российских производителей и сетевые магазины

Так считает Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член экспертного совета комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы.

Это мнение он высказал 30 мая на обсуждениях налоговых реформ в Торгово-промышленной палате. «Клерк» принял участие в мероприятии, об этом мы сказали здесь.

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Кузнецов указал, что для маркетплейсов нет отдельных санитарных норм, а общие они зачастую не соблюдают. Продают иногда несертифицированный товар или вообще контрафакт. Многие сессеры вообще не платят налоги, даже на УСН.

Он считает, что для маркетплейсов должен быть НДС со ставкой 20%. И они сами должны контролировать уплату налогов. Уже известно, что Госдума предложила исключить маркетплейсы из получателей льготы по НДС.

Ранее мы писали, что по мнению Кузнецова, повышенные ставки НДФЛ должны начинаться не от 2,4 млн, а 50 млн рублей годового дохода.