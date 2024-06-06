Стандартный вычет по НДФЛ при выплате дивидендов не положен

В основную налоговую базу доходы в виде дивидендов не входят.
Таким образом, при определении налоговой базы по НДФЛ при выплате дивидендов стандартный налоговый вычет на детей не применяется.
Такой вывод делает ФНС в письме от 19.03.2024 № ЗГ-2-11/4159@.
Про налоговые базы по НДФЛ, в том числе основную, мы рассказывали здесь.
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