При переходе с ОСНО на УСН надо будет по-новому восстанавливать НДС

Такая норма заложена в законопроекте, внесенном в Госдуму.
Дело в том, что вычет по НДС не положен для ставок 5% и 7%, которые будут применять упрощенцы.
Восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на УСН придется, но в другое время.
Сейчас восстанавливать надо в налоговом периоде, предшествующем переходу на УСН.
С 2025 года восстанавливать надо будет в налоговом периоде, начиная с которого применяются ставки 5% и 7%.
То есть восстановление будет не в 4 квартале уходящего года, а в 1 квартале нового года.
При переходе с ОСНО на ПСН по-прежнему восстанавливать НДС надо будет в предшествующем периоде.
Про ставки 5% и 7% при УСН мы рассказывали тут.
Про освобождение от НДС на УСН читайте тут.
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