При переходе с ОСНО на УСН надо будет по-новому восстанавливать НДС

Сейчас при переходе с общего режима на упрощенку надо восстановить НДС по товарам, материалам, основным средствам, принятый ранее на вычет. Потому что при УСН реализация будет идти без НДС. С 2025 года при УСН будет НДС, но восстанавливать его при переходе на спецрежим все равно надо.

Такая норма заложена в законопроекте, внесенном в Госдуму.

Дело в том, что вычет по НДС не положен для ставок 5% и 7%, которые будут применять упрощенцы.

Восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на УСН придется, но в другое время.

Сейчас восстанавливать надо в налоговом периоде, предшествующем переходу на УСН.

С 2025 года восстанавливать надо будет в налоговом периоде, начиная с которого применяются ставки 5% и 7%.

То есть восстановление будет не в 4 квартале уходящего года, а в 1 квартале нового года.

При переходе с ОСНО на ПСН по-прежнему восстанавливать НДС надо будет в предшествующем периоде.

Про ставки 5% и 7% при УСН мы рассказывали тут.

Про освобождение от НДС на УСН читайте тут.