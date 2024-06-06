😤 Если на УСН не хочется платить НДС, придется подавать уведомление. На фоне очень упрощенного учета это будет очень болезненно, считает эксперт

С 2025 года организации и ИП на УСН по умолчанию становятся плательщиками НДС. То есть применение УСН уже не предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость.

Такая норма заложена в законопроекте Минфина, который правительство внесло в Госдуму.

Тем не менее упрощенцы могут не платить НДС при доходе до 60 млн рублей. Но эта льгота не автоматическая. Освобождение от НДС будет по ст. 145 НК – по уведомлению.

Сдать уведомление можно электронно по ТКС или через личный кабинет, а также на бумаге – в том числе отправить по почте заказным письмом. Через 6 дней после отправки уведомление будет считаться сданным.

Причем форма уведомления будет новая. Сейчас ее утверждает Минфин. С 2025 года это будет делать ФНС.

В отличие от компаний на ОСНО, упрощенцам не придется ежегодно подтверждать свое право на льготу. Однажды подав уведомление, отказать в льготе уже нельзя. Но можно потерять право на нее.

Право будет утеряно, когда доходы превысят 60 млн рублей. Утрата права идет с 1-го числа месяца, в котором доход превысил лимит.

Специально для «Клерка» комментирует Болдинова Екатерина, партнер и руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, LLM, адвокат:

«Вообще идея с уплатой упрощенцами НДС имеет вполне явный посыл: исключить возможности для дробления бизнеса и сделать его (дробление) максимально невыгодным для налогоплательщика. Доход до 60 млн рублей — с учетом инфляции — это очень низкая планка для освобождения от НДС. Возможно, ее стоило бы сдвинуть вверх. Либо предусмотреть непосредственно в НК механизмы индексации этого верхнего порога. Что касается подачи самих уведомлений — то, с одной стороны, это выглядит логично. Однако с другой, не стоит забывать о том, что плательщики на УСН (во всяком случае сейчас) ведут очень упрощенный учет. Поэтому повышение административной нагрузки будет для таких налогоплательщиков очень болезненно. В законопроекте не решен вопрос, в какие срокидолжно подаваться уведомление уже существующими налогоплательщиками на УСН. Если с вновь создаваемыми компаниями все достаточно понятно, то что делать компаниям существующим: когда и в какие сроки им нужно подать уведомление? Ответа на эти вопросы в законопроекте пока нет.»

Ранее мы писали, что бизнес на УСН может выбрать НДС вместо освобождения от него.