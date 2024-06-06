Что в работе с самозанятыми привлечет внимание ФНС и Минтруда

Налоговики будут искать признаки трудовых отношений в работе с самозанятыми, а также проводить проверки и запрашивать документы, которые обычно требуют по сделкам с другими контрагентами.

Признаки подмены гражданско-правовых отношений трудовыми сформулированы в письме ФНС от 16.09.2021 №АБ-4-20/13183@. К ним относятся случаи, когда:

работодатель обязывает сотрудников и подрядчиков регистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД);

самозанятые подчиняются графику работы, руководству компании и выполняют обязанности штатного персонала;

исполнители выполняют работу, используя материалы и инструменты заказчика;

порядок оплаты и учет услуг аналогичен тому, который применяют работодатели для своих сотрудников, оформленных по ТК.

Все эти нарушения инспекторы могут выяснить, изучив договоры с самозанятыми, проведя мониторинг вакансий, а также в ходе допросов.

В первую очередь ФНС будет проводить предпроверочные мероприятия в отношении компаний, которые работают с самозанятыми. Смотреть будут на уплату НДФЛ и страховых взносов, а также могут отправлять требования по самозанятым. Эти запросы схожи с теми, которые ФНС делает в отношении других контрагентов.

Инспекторы будут предлагать добровольно сдать уточненные декларации и доплатить. Это самый распространенный инструмент в работе ФНС.

Затем в отношении бизнеса начнут камеральную проверку РСВ и расчетов. Если у работодателя правильно заполнены все контрольные соотношения и методологически правильно выполнен расчет, то при проверке можно ссылаться на ст. 88 НК и не представлять документы. Когда с расчетами не все в порядке, проверка перейдет в углубленную стадию, по результатам которой могут доначислить страховые взносы.

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