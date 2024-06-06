Мошенники заставляют заемщиков вкладывать кредитные средства в финансовые пирамиды

Сбербанк выявил новую схему мошенничества, при которой клиентов банков убеждают взять кредит и часть полученных денег перевести им для погашения долга, а остальное инвестировать в финансовые пирамиды.

«Сотрудники Сбера выявили схему мошенничества, при которой организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% заемных средств направлять им в обмен на полное погашение долга. Сбер совместно с правоохранительными органами пресек деятельность этой пирамиды, а также выявил еще три похожих случая», — сказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе ПМЭФ.

Сотрудник банка заметил, что один из клиентов начал погашать кредиты сразу за 27 заемщиков. Оперативное расследование инцидента позволило предотвратить дальнейшие выдачина 200 млн рублей, а также раскрыть деятельность еще трех финансовых пирамид.

Недавно мы писали, что в Госдуме ко второму чтению готов законопроект о запрете организациям, которые не поднадзорны Банку России, привлекать инвестиции граждан. За нарушение грозит штраф до 1 млн рублей. Не исключена и уголовная ответственность.