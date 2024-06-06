Даже дистанционным работникам на неполном дне положен оплачиваемый отгул на диспансеризацию

Роструд разъяснил предоставление дня освобождения от работы для диспансеризации сотрудника, работающего удаленно на неполной ставке.

Согласно письму Роструда от 07.05.2024 № ПГ/08142-6-1, гарантии, предусмотренные ст. 185.1 ТК, распространяются на дистанционных работников. В том числе работающих на условиях неполного рабочего времени.

То есть они тоже имеют право на оплачиваемый отгул для прохождения диспансеризации.

По ТК сотрудники освобождаются от работы на 1 рабочий день один раз в три года с сохранением места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации.

В запросе к Роструду работница рассказала, что находится в отпуске по уходу за ребенком и работает на 0,3 ставки. Режим работы удаленный, рабочее время составляет 3 часа в день. Работодатель проводит обязательную диспансеризацию всего персонала.