Депутат: градация налоговых ставок при переходе от УСН к общему режиму — предмет дискуссии

Правительство в законопроекте по совершенствованию налоговой системы с 2025 года предложило ввести НДС для компаний с доходами более 60 миллионов рублей. Про это мы писали здесь.
Депутат подчеркнул, что градация налоговых ставок при переходе от УСН к общему режиму Минфином не установлена — это предмет дискуссии.
«Мы видим проект первого чтения, и важно, с какими результатами мы подойдем ко второму чтению, какие поправками будут. Повсеместно МСП интересует упрощенная система налогообложения и переходный режим с УСН на общую систему налогообложения. Должно быть единое условие. Это дискуссионный вопрос. Для бизнеса тоже большой вопрос преференций, который многие поднимали, как они будут выглядеть, если ты вкладываешься в развитие бизнеса в стране, не выводишь дивиденды, прибыль за границу и так далее», — сказал Демин.
Ранее мы писали, что по мнению Демина, НДС для МСП упростит работу с крупным бизнесом.
Комментарии10
Хотя бы одного бухгалтера в ГД взяли и заслушивали его перед принятием бредовых решений.
Интересно, хотя бы один депутат работал когда-нибудь бухгалтером?
неужели никого из депутатов нет главбухов и они не ныли перед ним о налогах?
такого и быть не может! Туда таких строго-настрого запрещено брать!
Так он с ними и разговаривать не буедт!
Правильно. Они с простыми людьми не разговаривают, сразу омон посылают
ОМОН в постоянном режиме на посту стоит. У них служба такая.
Меня прикалывает ситуация. Когда кто-то в нашу посёлку заезжает, организовывается встреча в клубе. И вот до приезда этого "кто-то" у входа прогуливаются "вежливые парни": граждан которые .... "с активной жизненной позицией" "вежливо отодвигают".
в ГД кроме спортсменов и артистов прутся очень даже денежные люди, заработали же как-то, свой бизнес имеют, сейчас конечно на управлении, не может быть, чтобы не знали ничего о налоговой системе
А им о налоговой системе знать не обязательно, у них для этого другие люди есть в их собственных компаниях.
наверное работали честно! Потом и кровью каждую копеечку! А начинали - так и вовсе вагоны с углем разгружали!
))))))))
Сомневаюсь, что ТАМ есть люди, которые до депутатства вообще работали - в смысле, РАБОТУ РАБОТАЛИ, а не штаны/юбки на хлебных местах протирали((
нет, ну те же артисты и спортсмены - нельзя сказать что они протирали. У них своя работа была. Но что он может знать про экономику?