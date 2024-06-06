Депутат: градация налоговых ставок при переходе от УСН к общему режиму — предмет дискуссии

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин назвал предметом дискуссии размер налогов при переходе от УСН к общей системе налогообложения (ОСНО).

Правительство в законопроекте по совершенствованию налоговой системы с 2025 года предложило ввести НДС для компаний с доходами более 60 миллионов рублей. Про это мы писали здесь.

Депутат подчеркнул, что градация налоговых ставок при переходе от УСН к общему режиму Минфином не установлена — это предмет дискуссии.

«Мы видим проект первого чтения, и важно, с какими результатами мы подойдем ко второму чтению, какие поправками будут. Повсеместно МСП интересует упрощенная система налогообложения и переходный режим с УСН на общую систему налогообложения. Должно быть единое условие. Это дискуссионный вопрос. Для бизнеса тоже большой вопрос преференций, который многие поднимали, как они будут выглядеть, если ты вкладываешься в развитие бизнеса в стране, не выводишь дивиденды, прибыль за границу и так далее», — сказал Демин.

Ранее мы писали, что по мнению Демина, НДС для МСП упростит работу с крупным бизнесом.