Временные сотрудники получат трудовые гарантии

В Трудовом кодексе закрепят нормы, которые сейчас есть в законе «О занятости».

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендует принять законопроект, по которому у временных работников будут условия труда не хуже, чем у постоянных. В ТК перенесут отдельные нормы, которые раньше были в законе «О занятости». Например, о праве работающих инвалидов на отпуск в течение 30 дней.

«Принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня защиты трудовых прав работников, снижению случаев нарушения трудового законодательства», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас заемный труд в стране запрещен, но в отдельных случаях компании имеют право привлекать временных работников, устроенных в другой компании. Таких сотрудников нельзя нанимать в период трудового спора или забастовки, а также отправлять во вредные и опасные условия труда.

Кроме того, законопроект добавит в ТК новую главу о борьбе с задолженностью по заработной плате.

Ранее мы сообщали, что временный перевод к другому работодателю урегулируют более детально.